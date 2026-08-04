پخش زنده
امروز: -
اربعین حسینی، چهلمین روز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، یادآور تداوم پیام عاشورا با روایت حضرت زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) و نماد وحدت میلیونها عاشق در بزرگترین اجتماع معنوی جهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اربعین نقطهای است که کربلا از یک واقعه در دل تاریخ به مکتبی جاودانه تبدیل شد. اگر خطبههای روشنگر حضرت زینب کبری (س) و مجاهدتهای امام سجاد (ع) نبود، شاید امروز ندای «هیهات منا الذله» در گستره تاریخ طنینانداز نمیشد.
باز هم اربعین از راه رسیده است؛ روزهایی که جادههای منتهی به کربلا، میزبان میلیونها عاشقی میشوند که فارغ از زبان، قومیت و ملیت، تنها یک جمله را زمزمه میکنند؛ «حب الحسین یجمعنا».
این راهپیمایی، تنها یک سفر زیارتی محسوب نمیشود؛ تجدید عهد با حقیقتی است که در ظهر عاشورا با خون نوشته شد و در عصر اسارت با زبان زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) برای همیشه در تاریخ ماندگار شد. اربعین، یادآور این حقیقت است که گاهی یک پیام، از هزاران شمشیر ماندگارتر است و یک روایت درست، میتواند مسیر تاریخ را تغییر دهد.
در روز عاشورا، سپاه ظلم تصور میکرد با شهادت امام حسین (ع) و یارانش، همه چیز پایان یافته است. آنان گمان میکردند با خاموش شدن خیمهها، نور حقیقت نیز خاموش خواهد شد؛ اما آنچه دشمن ندید، آغاز رسالتی بود که بر دوش بانویی استوار و امامی بیمار قرار گرفت؛ رسالتی که از میان خاکستر خیمههای سوخته برخاست و تا همیشه تاریخ ادامه یافت.
حضرت زینب کبری (س) در سختترین شرایط، پرچمدار جهاد تبیین شد. او در کوفه و شام، در برابر حاکمانی که خود را پیروز میدان میدانستند، حقیقت را چنان آشکار بیان کرد که پایههای تبلیغات دروغین آنان را به لرزه انداخت. خطبههای او تنها سخنرانی نبود؛ دفاعی تمامقد از حق و افشای چهره واقعی ظلم بود.
در کنار آن بانوی بزرگ، امام سجاد (ع) نیز با صبر، حکمت و روشنگری، پیام عاشورا را به نسلهای بعد رساند. بیماری جسم، هرگز مانع رسالت الهی او نشد. او با سخنان روشنگرانه، دعاهای معرفتبخش و تربیت شاگردان، نهضت عاشورا را از یک حادثه تاریخی به مدرسهای انسانساز تبدیل کرد.
اربعین روز روایت
اگر عاشورا روز شهادت بود، اربعین روز روایت است. روزی که کاروان اسرا بار دیگر به کربلا بازگشت تا ثابت کند راه حسین (ع) پایان ندارد. از همان روز، اربعین به نماد زنده نگه داشتن حقیقت تبدیل شد؛ حقیقتی که نه با شمشیر از میان میرود و نه با سانسور و تحریف فراموش میشود.
امروز میلیونها زائر از کشورهای مختلف جهان، مسیر نجف تا کربلا را با پای پیاده طی میکنند. در این مسیر، تفاوتهای نژادی، زبانی و فرهنگی رنگ میبازد و همه در یک نقطه مشترک میشوند؛ عشق به امام حسین (ع). شعار «حب الحسین یجمعنا» تنها یک جمله کوتاه روایی محسوب نمیشود، بلکه واقعیتی است که در مسیر اربعین میتوان آن را با تمام وجود لمس کرد.
در این اجتماع عظیم، ثروتمند و فقیر کنار یکدیگر حرکت میکنند. موکبداران با تمام دارایی خود از زائران پذیرایی میکنند، کودکان آب تعارف میکنند، سالمندان کفش زائران را واکس میزنند و جوانان خدمت به عاشقان حسین (ع) را افتخار خود میدانند. این جلوههای ایثار، تصویری کوچک از همان فرهنگی است که عاشورا آن را به جهان معرفی کرد.
اربعین نمایش قدرت نرم جهان اسلام
اربعین همچنین نمایش قدرت نرم جهان اسلام است؛ قدرتی که بدون اجبار، بدون تبلیغات پرهزینه و بدون مرزبندیهای سیاسی، میلیونها انسان را گرد یک آرمان مشترک جمع میکند. این اجتماع بزرگ، پیام روشنی برای جهان دارد؛ اینکه مکتب امام حسین (ع) هنوز زنده است و عدالتخواهی، آزادگی و مقاومت همچنان در دل انسانها جریان دارد.
در دنیایی که رسانهها گاه حقیقت را در میان انبوهی از روایتهای نادرست پنهان میکنند، اربعین یادآور نقش بیبدیل روایت صحیح است. همانگونه که حضرت زینب (س) اجازه نداد حقیقت عاشورا زیر غبار تبلیغات اموی دفن شود، امروز نیز مسئولیت روایت درست بر دوش همه کسانی است که خود را پیرو این مکتب میدانند.
راهپیمایی اربعین تنها پیمودن چند ده کیلومتر مسیر نیست؛ سفری از خودخواهی به ایثار، از فردگرایی به همدلی و از دلبستگیهای دنیوی به عشق الهی است. هر قدم در این مسیر، یادآور گامی است که کاروان اسرا برای رساندن پیام عاشورا برداشت؛ پیامی که اگر نبود، شاید کربلا نیز در صفحات تاریخ به فراموشی سپرده میشد.
امروز اربعین، میراث همان صبر و استقامتی است که زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) به یادگار گذاشتند. آنان ثابت کردند که گاهی پیروزی، نه در میدان نبرد، بلکه در میدان روایت رقم میخورد. آنان اجازه ندادند خون شهیدان در سکوت تاریخ گم شود و حقیقت را به گوش همه نسلها رساندند.
«حب الحسین یجمعنا»
اکنون میلیونها عاشق، در مسیر کربلا یکصدا میگویند: «حب الحسین یجمعنا». شعاری که نه تنها بیانگر عشق به امام حسین (ع) بلکه نشانه وحدت، همدلی و وفاداری به آرمانهایی است که در عاشورا متولد شد و در اربعین به جهان معرفی گردید. تا زمانی که این پیام در دلها زنده باشد، عاشورا پایان نخواهد یافت و پرچم حقیقت همچنان بر فراز تاریخ برافراشته خواهد ماند.
سمیه فقیه خبرنگار اجتماعی صدا و سیما مازندران