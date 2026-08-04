به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این مراسم ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه از شرکت ملی نفتکش در بلوار ساحلی واقع در خیابان ساحلی تا آستان امامزاده قاسم برگزار می‌شود.

سخنران این مراسم آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر است.

همچنین معاون فرهنگی و تبلیغی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر از برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی در ۴۰ نقطه از استان خبر داد و گفت: این آیین با حضور پرشور مردم در سراسر استان دارالحماسه بوشهر برگزار خواهد شد.