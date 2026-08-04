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مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: همزمان با شب اربعین حسینی، دانشآموزان، خانوادهها، معلمان و مدیران مدارس استان با حضور در جوار شهدای گمنام و راهپیمایی تا مسجد دانشگاه، یاد و پیام نهضت عاشورا را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کلاری اظهار کرد: این آیین معنوی که چندین سال است به همت مجتمعهای آموزشی برگزار میشود، فرصتی برای آشنایی دانشآموزان با فرهنگ عاشورا، ایثار و آزادگی است؛ بهویژه برای آن دسته از دانشآموزانی که امکان حضور در پیادهروی اربعین را ندارند.
وی افزود: رویکرد آموزش و پرورش تنها ایجاد شور حسینی نیست، بلکه تلاش میکنیم در کنار عشق و شور، شعور و معرفت حسینی نیز در دانشآموزان نهادینه شود؛ زیرا تربیت نسل آینده بر پایه آموزههای نهضت امام حسین (ع)، زمینهساز پرورش انسانهای مسئولیتپذیر، مؤمن و آگاه خواهد بود.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به جایگاه نماز در قیام عاشورا گفت: یکی از مهمترین پیامهای این برنامهها، توجه به نماز، اخلاق، مسئولیتپذیری و ارزشهایی است که امام حسین (ع) برای احیای آنها قیام کرد.
کلاری حضور خانوادهها، معلمان و مدیران مدارس در کنار دانشآموزان را از نقاط قوت این مراسم دانست و افزود: برنامههای امسال با محوریت دانشآموزان طراحی شده تا آنان با مشارکت فعال، پیوند عمیقتری با فرهنگ عاشورا و پیامهای ماندگار اربعین حسینی برقرار کنند.