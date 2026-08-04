به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ مهدی عمران‌فر رئیس پلیس فتای استان گفت: هفته گذشته شایعاتی درباره فوت یک شهروند در فضای مجازی منتشر شد که کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی، رصد فضای مجازی و بررسی‌های فنی، عامل انتشار این مطالب را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ عمرانی فر افزود: متهم که یک دختر جوان است، با انتشار مطالب خلاف واقع و تأییدنشده موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی کاربران فضای مجازی شده بود.

رئیس پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: انتشار اخبار کذب و مطالب خلاف واقع در فضای مجازی جرم بوده و با افرادی که امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار کنند، برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری کاربران در استفاده از شبکه‌های اجتماعی، از شهروندان خواست پیش از انتشار یا بازنشر هرگونه خبر، از صحت آن اطمینان حاصل کرده و اخبار را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.