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مردم ولایتمدار شهرستان قدس در یکصد و پنجاه و ششمین شب حضور مستمر در خیابانها، تداوم میدانداری و مقاومت خود را برآمده از فرهنگ عاشورا و پیروی از سیره سیدالشهدا (ع) دانستند و بر استمرار این حضور تا تحقق عدالت و عزت ملی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خیابانهای شهرستان قدس بار دیگر شاهد اجتماع گسترده مردمی در صد و پنجاه و ششمین شب حضور مستمر بود. شرکتکنندگان در این تجمع مردمی، تداوم حضور در میدان را نمادی از اراده خللناپذیر ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدات دانستند.
حاضران در این اجتماع، با تأکید بر پیوند عمیق مقاومت ملی با آموزههای مکتب عاشورا، اظهار داشتند که استمرار این میدانداری، ریشه در پیروی از سیره سیدالشهدا (ع) دارد. مردم شهرستان قدس تأکید کردند همانطور که فرهنگ عاشورا درس ایستادگی در برابر ظلم است، حضور مستمر آنان در این شبها نیز پیامی روشن از عدم تسلیم و پایداری در مسیر استقلال و عزت کشور است.
مردم شهرستان قدس در این تجمع، همبستگی ملی و بصیرت مردمی را کلید اصلی در برابر توطئههای دشمنان عنوان کرده و اعلام کردند که تا دستیابی به تمامی آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ امنیت کشور، این حضور باشکوه ادامه خواهد یافت.