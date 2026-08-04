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پیادهروی بزرگ اربعین سید و سالار شهیدان تا دقایقی دیگر در شیراز و بیش از ۱۲۰ شهر و روستای استان فارس آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیادهروی بزرگ «دلدادگان اربعین حسینی» ، مصادف با بیستم صفر و همزمان با روز اربعین در شیراز و بیش از ۱۲۰ شهر و روستای استان فارس برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اعلام این خبر گفت: این مراسم معنوی در شیراز ، از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح با حضور پرشور هیئتهای مذهبی و اقشار مختلف مردم از «میدان امام حسین» آغاز میشود.
حجتالاسلام ملک مکان افزود: شرکتکنندگان پس از سپری کردن مسیر و عبور از میدان شهدا و چهارراه پیروزی، در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم (شاهچراغ علیهالسلام) تجمع کرده و به عزاداری می پردازند.