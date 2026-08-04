پیاده‌روی بزرگ اربعین سید و سالار شهیدان تا دقایقی دیگر در شیراز و بیش از ۱۲۰ شهر و روستای استان فارس آغاز می‌شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیاده‌روی بزرگ «دلدادگان اربعین حسینی» ، مصادف با بیستم صفر و همزمان با روز اربعین در شیراز و بیش از ۱۲۰ شهر و روستای استان فارس برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اعلام این خبر گفت: این مراسم معنوی در شیراز ، از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح با حضور پرشور هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم از «میدان امام حسین» آغاز می‌شود.

حجت‌الاسلام ملک مکان افزود: شرکت‌کنندگان پس از سپری کردن مسیر و عبور از میدان شهدا و چهارراه پیروزی، در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم (شاهچراغ علیه‌السلام) تجمع کرده و به عزاداری می پردازند.