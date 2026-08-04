مردم آمده‌اند تا فریاد خونخواهی امام شهیدشان را سر دهند. آمده‌اند برای شهدای ایران و شهدای کربلا؛ برای رهبر شهید عزیزمان و برای سیدالشهدا با هم عزاداری کنند.آمده‌اند اربعین همه شهدا را با هم یکجا سوگواری کنند. اما این عزاداری و انتقام‌خواهی، بدون لبیک که نمی‌شود؛ باید تجدیدِ عهد کرد؛ با سالار شهیدان، با رهبر شهید و با جانشین برحقش؛ با آقای عزیز ایران؛ سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای؛ همان‌کاری که مردم تهران امروز پس از قرائت زیارت اربعین در میدان امام حسین انجام دادند.

دستهایشان را بالا بردند و تا نفس در گلو داشتند فریاد زدند: «لبیک سیدمجتبی؛ لبیک سیدمجتبی؛ لبیک...»مراسم پیاده روی جاماندگان کربلا از میدان امام حسین(ع) تا میدان شهدا آغاز شد و تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به طول ۱۴ کیلومتر ادامه یافت.مراسم امسال به‌شدت تحت تأثیر یاد و خاطره رهبران و فرماندهان شهید مقاومت، قرار داشت و پیاده‌روی امسال به نیابت از آنان انجام گرفت.زائران با در دست داشتن پرچم‌های «یا لثارات الحسین»، مطالبه جدی خود را برای انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا فریاد زدند.بیش از ۲ هزار موکب در مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین در تهران مستقر بودند و برای خدمت به زائران، بیش از ۱۸۰۰ نیروی خدماتی، ۸۰۰ اتوبوس و ۱۵۰ ون نیز پیش‌بینی شده است.