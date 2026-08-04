تهران میزبان میلیونها دلداده در مراسم جاماندگان اربعین
امروز سه شنبه (۱۳ مرداد) همزمان با بیستم صفر، همچون سالهای گذشته، خیل عظیم مشتاقان و دلدادگان مکتب عاشورا، بار دیگر صحنههایی باشکوه را در پایتخت رقم زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، از ساعات ابتدایی بامداد امروز ، مردم از میدان امام حسین (ع) به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به حرکت درآمدند تا بار دیگر با پای دل، وفاداری خود به آرمانهای سیدالشهدا (ع) را به نمایش بگذارند.
آمدهاند اربعین همه شهدا را با هم یکجا سوگواری کنند. اما این عزاداری و انتقامخواهی، بدون لبیک که نمیشود؛ باید تجدیدِ عهد کرد؛ با سالار شهیدان، با رهبر شهید و با جانشین برحقش؛ با آقای عزیز ایران؛ سیدمجتبی حسینی خامنهای؛ همانکاری که مردم تهران امروز پس از قرائت زیارت اربعین در میدان امام حسین انجام دادند.
دستهایشان را بالا بردند و تا نفس در گلو داشتند فریاد زدند: «لبیک سیدمجتبی؛ لبیک سیدمجتبی؛ لبیک...»مراسم پیاده روی جاماندگان کربلا از میدان امام حسین(ع) تا میدان شهدا آغاز شد و تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به طول ۱۴ کیلومتر ادامه یافت.
بیش از ۲ هزار موکب در مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین در تهران مستقر بودند و برای خدمت به زائران، بیش از ۱۸۰۰ نیروی خدماتی، ۸۰۰ اتوبوس و ۱۵۰ ون نیز پیشبینی شده است.
محسن هرمزی معاون شهردار تهران هم درباره اقدامات در نظر گرفته شده برای شرکت کنندگان در مراسم جاماندگان اربعین حسینی اظهار کرد: خدماتدهی مترو، تاکسی و اتوبوس در ایستگاهها و مسیرهای ویژه مراسم اربعین، رایگان است.