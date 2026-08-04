مردم شهرستان شهریار در یکصد و پنجاه و ششمین شب حضور مستمر خود در میدان شهدای گمنام، با تأکید بر پیوستگی مسیر مقاومت، تداوم راه شهدای قیام عاشورا و شهدای جنگ تحمیلی را رمز بقا و اقتدار کشور دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهدای گمنام در شهرستان شهریار، بار دیگر شاهد اجتماع گسترده مردمی در صد و پنجاه و ششمین شب حضور مستمر بود. شرکت‌کنندگان در این مراسم، با گستره‌ای از خاطرات شهدا، بر این باور تأکید کردند که اراده امروز ملت ایران، حاصل خون‌های پاکی است که در مقاطع مختلف برای حفظ استقلال و عزت کشور ریخته شده است.

حاضران در این اجتماع مردمی، با اشاره به جایگاه والای شهدای قیام عاشورا و ایثارگران جنگ تحمیلی، تداوم راه این عزیزان را تکلیفی همیشگی دانستند. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که حضور مستمر در میدان، پاسداشتی برای خون شهدا و پیامی به جهانیان است که ملت ایران با تکیه بر میراث شهدای گمنام و شناخته شده، هرگز در برابر تهدیدات دشمنان تسلیم نخواهد شد.

مردم شهریار در این تجمع، همبستگی ملی و بصیرت مردمی را سدی نفوذناپذیر در برابر توطئه‌های خارجی عنوان کرده و بر ادامه مسیر مقاومت تا دستیابی به تمامی آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.