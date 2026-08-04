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فرمانده انتظامی بوکان از دستگیری عامل قتل جوانی با سلاح گرم خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فرمانده انتظامی بوکان از دستگیری ۲ نفر در ارتباط با قتل جوانی در بوکان خبر داد. سرهنگ موسی بهاری گفت: خبری با عنوان قتل جوانی ۳۳ ساله با سلاح گرم، در یکی از بوستانهای بوکان به مرکز فوریتهای پلیسی واصل و بلافاصله تیم ویژه مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان در محل حاضر و موضوع به صورت تخصصی بررسی شد.
سرهنگ بهاری افزود: کارآگاهان در جریان رسیدگی، ۲ نفر را در این ارتباط شناسایی و طی عملیاتی پلیسی، توانستند در کمتر از ۱۲ ساعت از وقوع جرم، آنان را دستگیر کنند. رئیس پلیس بوکان ادامه داد: در بازجوییهای تخصصی یکی از متهمین به جرم ارتکابی اعتراف و تحویل مراجع قضایی شد.
به گفته فرمانده انتظامی بوکان علت و انگیزه قتل نیز در دست بررسی است.