به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فرمانده انتظامی بوکان از دستگیری ۲ نفر در ارتباط با قتل جوانی در بوکان خبر داد. سرهنگ موسی بهاری گفت: خبری با عنوان قتل جوانی ۳۳ ساله با سلاح گرم، در یکی از بوستان‌های بوکان به مرکز فوریت‌های پلیسی واصل و بلافاصله تیم ویژه مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان در محل حاضر و موضوع به صورت تخصصی بررسی شد.

سرهنگ بهاری افزود: کارآگاهان در جریان رسیدگی، ۲ نفر را در این ارتباط شناسایی و طی عملیاتی پلیسی، توانستند در کمتر از ۱۲ ساعت از وقوع جرم، آنان را دستگیر کنند. رئیس پلیس بوکان ادامه داد: در بازجویی‌های تخصصی یکی از متهمین به جرم ارتکابی اعتراف و تحویل مراجع قضایی شد.

به گفته فرمانده انتظامی بوکان علت و انگیزه قتل نیز در دست بررسی است.