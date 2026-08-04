روزنامه انگلیسی تایمز گزارش کرد که در پی یک حمله سایبری گسترده، نام کامل و اطلاعات تماس بیش از ۱۱۴ هزار نفر از کارکنان نهاد‌های امنیتی و پلیس انگلیس در دارک وب منتشر شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روزنامه انگلیسی تایمز که در پی یک حمله سایبری گسترده، نام کامل و اطلاعات تماس بیش از ۱۱۴ هزار نفر از کارکنان نهاد‌های امنیتی و پلیس انگلیس در دارک وب منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، این فاجعه، افسرانی را که سال‌ها به تعقیب مجرمان مشغول بوده‌اند، مستقیماً در معرض تهدید همان افرادی قرار داده که خود پیگیرشان هستند.

بر اساس این گزارش این نشت اطلاعات بخشی از یک کارزار سایبری بزرگتر بوده که در جریان آن، داده‌های وزارت دفاع، وزارت انگلیس، آژانس ملی مبارزه با جرایم (NCA) و سرویس دادستانی سلطنتی (CPS) نیز به خطر افتاده است. این رخداد تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که هکر‌ها با نفوذ به وزارت آموزش انگلیس، بیش از ۵۰۰ هزار فقره اطلاعات را افشا کردند.

هکر‌ها با رخنه به «پایگاه داده ملی حقوقی پلیس» (PNLD) انگلیس که یک منبع حقوقی آنلاین برای استفاده تمام نیرو‌های پلیس زیر نظر وزارت کشور است، موفق شدند اطلاعات هویتی و وابستگی سازمانی افسران را به سرقت ببرند.

افشای هویت ۱۱۴ نفر از کارکنان نهاد‌های امنیتی و پلیس انگلیس افشای هویت ۱۱۴ نفر از کارکنان نهاد‌های امنیتی و پلیس انگلیس افشای هویت ۱۱۴ نفر از کارکنان نهاد‌های امنیتی و پلیس انگلیس

مقامات امنیتی انگلیس، معتقدند که گروه سایبری "ExfilSquad" (تیم تخلیه اطلاعات)، مسئول این حمله و سلسله نفوذ‌های اخیر علیه نهاد‌های غربی بوده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

یکی از کارکنانی که اطلاعاتش فاش شده، درباره عمق این نگرانی می‌گوید: «من در زمینه جرایم سنگین سازمان‌یافته کار کرده‌ام و مجرمان رده‌بالا را به زندان انداخته‌ام. اینکه اطلاعات شخصی‌ام لو برود، به شدت نگران‌کننده است و افسران را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. در گذشته به خاطر شغلم مجبور به جابه‌جایی به خانه‌های امن و فروش خودروهایم شده‌ام. حالا باید مراقب ردپای آنلاین خود باشم و مواظب افرادی باشم که به دنبال کسب اطلاعات جدی‌تری از من هستند. این اصلاً وضعیت خوبی نیست.»

در حمله سایبری پیشین به وزارت آموزش انگلیس نیز ۶۰۷ هزار قطعه داده در دارک وب منتشر شد.