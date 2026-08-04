



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس از آغاز محدودیت‌های ترافیکی در شیراز به مناسبت برگزاری مراسم «جاماندگان اربعین حسینی» خبر داد.

این محدودیت‌ها تا پایان برگزاری مراسم ادامه خواهد داشت.

سرهنگ ولی کریمی افزود: محور‌های دارای محدودیت ترافیکی به این شرح است:

محدوده میدان امام حسین : از چهارراه پارامونت و پل باغ صفا به سمت میدان امام حسین .

بلوار کریم‌خان زند: از دروازه سعدی تا میدان امام حسین و تمامی انشعابات آن.

بلوار هجرت: از تقاطع فردوسی تا چهار راه شاهزاده قاسم.

محور‌های پیروزی: از چهار راه مشیر به سمت چهار راه پیروزی و همچنین از چهار راه مصدق به سمت چهار راه پیروزی.

سرهنگ کریمی ضمن تأکید بر تداوم این محدودیت‌ها تا پایان مراسم، از شهروندان و رانندگان خواست برای جلوگیری از بروز مشکلات ترافیکی، با ماموران پلیس راهور همکاری کرده و در زمان تردد از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.