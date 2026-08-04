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مردم ولایتمدار قرچک در یکصد و پنجاه و ششمین شب حضور مستمر خود در میدان امام خمینی (ره)، با تجدید پیمان با آرمانهای رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضور در صحنه را راهبرد اصلی برای حفظ عزت و استقلال کشور در برابر توطئههای دشمنان دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان امام خمینی (ره) در شهرستان قرچک، بار دیگر شاهد حضور گسترده و باشکوه مردمی در صد و پنجاه و ششمین شب اجتماع شبانه بود. این حضور مستمر که در پی شهادت مظلومانه رهبر انقلاب اسلامی شکل گرفت، نشاندهنده عمق پیوند قلبی مردم با مقام معظم رهبری و اراده پولادین آنان برای ادامه مسیر مقاومت است.
شرکتکنندگان در این تجمع مردمی، تداوم حضور در میدان را نمادی از وفاداری به رهبری شهید و پاسخی قاطع به کسانی دانستند که تصور میکردند با شهادت ایشان، اراده ملت ایران متزلزل میشود. حاضران تأکید کردند که خون رهبر انقلاب، ریشه مقاومت و وحدت ملی را در دل مردم عمیقتر کرده و امروز قرچک در کنار تمام نقاط ایران، گواه این حقیقت است که مسیر استقلال و عزت، با هر هزینهای ادامه خواهد یافت.