یک کشته و ۴ مصدوم در حادثه رانندگی محور تبریز - ارومیه
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از جانباختن یک نفر و مصدومیت چهار نفر دیگر در پی برخورد یک دستگاه وانت نیسان با پیکان وانت در محور تبریز - ارومیه خبر داد.
وی افزود:در این حادثه پنج نفر شامل سه مرد ۱۷، ۳۸ و ۴۲ ساله و دو زن ۷ و ۴۷ ساله گرفتار شده بودند که متاسفانه یکی از آنها جان خود را از دست داد.
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی ادامه داد: چهار مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی پیشبیمارستانی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستانهای امام رضا (ع) تبریز، شهید مدنی آذرشهر و امام خمینی (ره) اسکو منتقل شدند تا روند درمان آنها ادامه یابد.