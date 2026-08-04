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مردم شهرستان ری در یکصد و پنجاه و ششمین شب حضور مستمر خود در میدان شهر ری، با تأکید بر انسجام بیسابقه ملت ایران، مواضع متناقض و متزلزل رئیسجمهور آمریکا را نشانه شکست ادعاها در برابر واقعیتهای میدان و اراده خللناپذیر ایرانیان دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجتماع مردم شهرستان ری در صدو پنجاه و ششمین شب حضور در میدان شهرری؛ حضوری که نشان میدهد کمتر کشور ـ ملتی، دستکم در یک قرن گذشته، توانسته با چنین انسجامی در برابر قلدرمآبی آمریکا بایستد و آن را عقب براند.
تناقضگوییهای ترامپ و مواضع متزلزل او درباره ایران، بیش از هر زمان دیگری او را در جایگاه سیاستمداری سردرگم قرار داده است. رئیسجمهوری که وعده شکست سه روزه ایران میداد، اکنون پس از گذشت بیش از پنج ماه، هر روز سخنی متفاوت بر زبان میآورد؛ نشانهای از فاصله گرفتن ادعاها با واقعیتهای میدان است.