به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌اسلام رضایی رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر درون‌شهری شهرداری یاسوج گفت: فراخوان همکاری شرکت های واجد شرایط در راستای اجرای آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به سرویس مدارس و با هدف ساماندهی، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت جابه‌جایی دانش‌آموزان منتشر شده است.

رضایی افزود: شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری که توانمندی و شرایط لازم برای همکاری با اداره آموزش‌وپرورش در ارائه سرویس دانش‌آموزی را دارند، می‌توانند برای مشارکت در این فرایند اقدام کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان باید با در دست داشتن مدارک شرکت، حداکثر تا ۳۱ مرداد به سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یاسوج واقع در بلوار کشاورزی، جنب پایانه مسافربری شهید قرنی مراجعه کنند.