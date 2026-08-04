فراخوان شهرداری یاسوج برای ساماندهی سرویس مدارس
سازمان حملونقل بار و مسافر درونشهری شهرداری یاسوج از رانندگان برای ارائه خدمات سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،اسلام رضایی رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر درونشهری شهرداری یاسوج گفت: فراخوان همکاری شرکت های واجد شرایط در راستای اجرای آییننامه و دستورالعملهای مربوط به سرویس مدارس و با هدف ساماندهی، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت جابهجایی دانشآموزان منتشر شده است.
رضایی افزود: شرکتهای حملونقل مسافر درونشهری که توانمندی و شرایط لازم برای همکاری با اداره آموزشوپرورش در ارائه سرویس دانشآموزی را دارند، میتوانند برای مشارکت در این فرایند اقدام کنند.
وی ادامه داد: متقاضیان باید با در دست داشتن مدارک شرکت، حداکثر تا ۳۱ مرداد به سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری یاسوج واقع در بلوار کشاورزی، جنب پایانه مسافربری شهید قرنی مراجعه کنند.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر درونشهری شهرداری یاسوج تأکید کرد: ساماندهی ناوگان سرویس مدارس، نظارت مؤثر بر فعالیت خودروها و فراهمکردن زمینه تردد ایمن دانشآموزان، از مهمترین اولویتهای این سازمان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید است.