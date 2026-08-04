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رئیس کل دادگستری استان زنجان از آزادی ۵۲ محکوم مالی غیرعمد شامل ۵۰ مرد و ۲ زن، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین فرجیبرحق در جلسه ستاد دیه استان زنجان با تقدیر از تلاشهای این ستاد، اعلام کرد که مجموع بدهی این تعداد محکوم آزادشده بیش از ۸۸۴ میلیارد تومان بوده است.
وی همچنین افزود که بیش از ۸ میلیارد تومان از این مبلغ، شکات از حق خود گذشت کردهاند که این اقدام ارزشمند، مصداق کمک خیرین در این کار پسندیده است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان تأکید کرد که ستاد دیه استان در سال جاری برنامهریزی و اقدامات تبلیغاتی و اطلاعرسانی لازم را برای افزایش جذب کمکهای مالی مردمی، صنایع بزرگ و سایر اصناف جهت آزادی بیشتر محکومان مالی مشکلدار، انجام دهد.
گفتنی است در این جلسه، تعداد ۱۷ پرونده محکوم مالی بررسی و تصمیمات لازم برای مساعدت و ارائه تسهیلات اتخاذ