مردم شهرستان پردیس در یکصد و پنجاه‌وششمین اجتماع شبانه خود، با تأکید بر نقش کلیدی فرهنگ عاشورا و اربعین در تقویت روحیه مقاومت، وحدت ملی و الهام از مکتب حسینی را سدی نفوذناپذیر در برابر تهدیدات و فشارهای دشمنان دانستند.

پیمان استقامت مردم پردیس در شب ۱۵۶؛ فرهنگ عاشورا، رمز اقتدار و وحدت ملی

پیمان استقامت مردم پردیس در شب ۱۵۶؛ فرهنگ عاشورا، رمز اقتدار و وحدت ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با برگزاری یکصد و پنجاه‌وششمین اجتماع شبانه در شهرستان پردیس، مردم با تأکید بر نقش فرهنگ عاشورا و اربعین در تقویت روحیه مقاومت، وحدت ملی را مهم‌ترین عامل اقتدار ایران دانستند و اعلام کردند ملت ایران با الهام از مکتب حسینی، در برابر هرگونه تهدید و فشار ایستادگی خواهد کرد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، فرهنگ عاشورا و پیاده‌روی اربعین را سرچشمه روحیه مقاومت و ایستادگی ملت ایران دانسته و اظهار کردند که ملت ایران با تکیه بر آموزه‌های حسینی، هیچ‌گاه در برابر زورگویی و تهدید دشمنان تسلیم نخواهد شد.

مردم پردیس با اشاره به تداوم بیش از پنج ماه حضور در اجتماعات شبانه، این حضور را نماد همبستگی ملی و پشتیبانی از مدافعان امنیت و نیروهای مسلح عنوان کردند و گفتند اقتدار امروز ایران، حاصل اتحاد مردم، رهبری حکیمانه و توان دفاعی کشور است.

شرکت‌کنندگان همچنین تغییر مواضع و اظهارات متناقض مقامات آمریکایی را نشانه ناکامی سیاست‌های فشار و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران دانستند و تأکید کردند که ایستادگی ملت ایران، معادلات دشمن را بر هم زده و موجب عقب‌نشینی آنان از اهداف خود شده است.

حاضران در این اجتماع با تأکید بر اینکه فرهنگ عاشورا، اربعین و وحدت ملی سرمایه‌های بزرگ ملت ایران هستند، خاطرنشان کردند حضور مستمر مردم در صحنه، روحیه‌ای مضاعف به رزمندگان و مدافعان کشور می‌بخشد و پیام روشنی از اقتدار، استقلال و مقاومت ایران به جهانیان مخابره می‌کند.

مردم پردیس در پایان با تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی، اعلام کردند تا حفظ عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی، همچنان در صحنه حضور خواهند داشت و از آرمان‌های ملی و دینی خود دفاع خواهند کرد.