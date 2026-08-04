استاندار لرستان با اهدا لوح سپاس از محمد سامان بیرانوند، ملی‌پوش ۱۷ ساله تیراندازی و تنها ورزشکار لرستانی که موفق به کسب سهمیه حضور در رقابت‌های بین‌المللی شده است قدر دانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در آیینی با حضور مسئولان استان، محمد سامان بیرانوند، تیرانداز جوان و مستعد لرستان که توانسته است با کسب سهمیه، نام این استان را در رقابت‌های بزرگ جهانی مطرح کند، مورد تجلیل استاندار لرستان قرار گرفت.

سید سعید شاهرخی در این مراسم ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، بیرانوند را الگویی شایسته برای نسل جوان استان دانست. وی اظهار داشت: «موفقیت این نوجوان ورزشکار نشان می‌دهد که با تلاش، پشتکار و برنامه‌ریزی می‌توان به بلندترین قله‌های ورزشی دست یافت و نام لرستان را در میادین جهانی درخشاند.»

استاندار همچنین با اشاره به تحولات حوزه ورزش، از تلاش‌های فرهاد دیناروند، مدیرکل ورزش و جوانان استان، قدردانی کرد و افزود: «از زمان مدیریت جناب آقای دیناروند، برنامه‌ریزی هدفمند، ایجاد نظم و انضباط، توجه به استعداد‌های ورزشی و افزایش شور و نشاط در جامعه ورزش استان به‌وضوح مشهود است و امروز شاهد درخشش ثمره این مدیریت در موفقیت ورزشکاران هستیم.»

محمد سامان بیرانوند که با حضور مستمر در اردو‌های تیم ملی در رشته «تراپ» (هدف‌گیری با گلوله در میدان باز) جایگاه خود را تثبیت کرده است، اخیراً در رقابت‌های جام جهانی تیراندازی در شهر هانگژو چین نیز برای تیم ملی ایران به میدان رفت. وی در بخش «مختلط» (تراپ میکس)، با ثبت عملکردی درخشان، یکی از بهترین نتایج کاروان ایران را به خود اختصاص داد.