به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی جام چهار ستاره جاوید آق قلا که از دهم مردادماه با حضور ۲۱ تیم در مجموعه ورزشی این شهر آغاز شده بود، با قهرمانی تکین موتورز به پایان رسید.

در دیدار پایانی این مسابقات تیم‌های تعمیرات نیروگاهی شاه جهان شیروان و تکین موتورز آق قلا به مصاف هم رفتند که نماینده آق قلا با شکست دو بر صفر حریف به مقام قهرمانی دست پیدا کرد.

نماینده شیروان با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۱۳ مغلوب حریف شد تا به مقام نایب قهرمانی تور ملی آق قلا اکتفا کند.

در دیدار رده‌بندی این مسابقات نیز تیم آجیل توسلی موفق به شکست دو بر صفر رادمان مازندران با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۰ شد و به مقام سومی رسید.

رتبه بندی چهار تیم تور ملی آق قلا به قرار زیر است:

تکین موتورز آق قلا (آرش وکیلی-بهمن سالمی)

تعمیرات نیروگاهی شاه جهان شیروان (ضرغام منصوری-مهیار غیاثی)

آجیل توسلی (مجتبی آرو-مرتضی کردیان)

رادمان مازندران (رضا روشن قلب-علی محمدپور)

تور ملی والیبال ساحلی بندر ترکمن جام خزر خودرو ترکمن و صحرا تجارت قره قول از ۱۴ تا ۱۶ مرداد در مجموعه ساحلی ترکمن جنب سالن امام رضا (ع) برگزار می‌شود.