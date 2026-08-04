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صدوپنجاهوششمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان، در حالوهوایی معنوی و معطر به عطر اربعین حسینی، با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه در میدان هفتتیر نسیمشهر برگزار شد تا بار دیگر پیام مقاومت و بصیرت را فریاد بزنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این آیین، با برپایی مراسم سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبداللهالحسین (ع)، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای عاشورا و فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کردند.
حاضران در این اجتماع، ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر زیادهخواهیهای دشمنان را برخاسته از مکتب عاشورا دانسته و بر تداوم وحدت، بصیرت و پایداری در مسیر ارزشهای انقلاب اسلامی و نهضت حسینی تأکید کردند.