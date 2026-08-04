قشرهای مختلف مردم شهرستان پاکدشت در شب ۱۵۶ شهادت رهبر انقلاب، در تجمعی گسترده و پرشور گرد هم آمدند تا با تجلیل از مقام والای شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، یک بار دیگر بر پیوند ناگسستنی و وفاداری قلبی خود به مسیر ولایت تأکید کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب ۱۵۶ شهادت رهبر انقلاب در شهرستان پاکدشت با حضور گسترده و پرشور تمامی قشرهای جامعه همراه شد. این اجتماع مردمی که فضای شهر را به رنگ ارادت درآورد، گواهی بر تداوم بصیرت و ایستادگی مردم این منطقه در مسیر اهداف انقلاب اسلامی است.

در این مراسم، ضمن یادآوری دستاوردهای راهبردی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که اتحاد و انسجام تمامی طیف‌های جامعه در سایه رهبری، بزرگترین دغدغه و نقطه قوت نظام اسلامی است. حاضران در این تجمع با اجرای برنامه‌های متنوع، عزم خود را برای استمرار رویکردهای انقلابی و پیشرفت کشور در مسیر ولایت اعلام کردند.