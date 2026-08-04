جاماندگان اربعین، امروز با پای دل به زیارت سید الشهدا می‌روند

جاماندگان اربعین، امروز با پای دل به زیارت سید الشهدا می‌روند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با صدور اطلاعیه‌ای از عموم مردم متدین و ولایت‌مدار شهر یاسوج برای حضور در پیاده‌روی عظیم دلدادگان و جاماندگان اربعین حسینی دعوت کرد.

حجت‌الاسلام افتخاری مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی هم گفت: پیاده‌روی جاماندگان اربعین در یاسوج امروز از ساعت ۸:۳۰ از میدان جهاد آغاز می‌شود و تا بارگاه مطهر امامزاده قاسم (ع) ادامه دارد.

وی اضافه کرد: در دوگنبدان این مراسم از ساعت ۵ صبح از میدان فرودگاه شهید امیدبخش به سمت حرم مطهر امامزاده جعفر (ع) و در دهدشت نیز از ساعت ۱۷:۳۰ عصر از مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت میدان امام حسین (ع) برگزار می‌شود.