افتتاح نخستین آزمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی با استاندارد بینالمللی در لرستان
مدیرکل استاندارد استان لرستان گفت: با هدف ارتقای کیفیت مصالح ساختمانی و کاهش هزینههای تولید، نخستین آزمایشگاه تخصصی آزمون بلوکهای سقفی پلیاستایرن با استاندارد بینالمللی ISO/IEC ۱۷۰۲۵ در استان لرستان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، استانداردسازی مصالح ساختمانی یکی از حیاتیترین حلقههای تضمین ایمنی در صنعت ساختمان محسوب میشود. در همین راستا، راهاندازی نخستین آزمایشگاه تخصصی آزمون بلوکهای سقفی پلیاستایرن با دارا بودن گواهینامه بینالمللی ISO/IEC ۱۷۰۲۵ در استان لرستان، گام مهمی در جهت ارتقای جایگاه این استان در حوزه ارزیابی انطباق و کنترل کیفیت برداشته شده است.
این مرکز که توسط بخش خصوصی راهاندازی شده است، علاوه بر کاهش زمان و هزینههای انجام آزمونهای تخصصی، ظرفیتهای جدیدی را برای حمایت از تولیدکنندگان و توسعه صنعت ساختمان در استان فراهم میکند.
مدیرکل استاندارد استان لرستان، در این خصوص اظهار داشت: «این آزمایشگاه با تکیه بر استانداردهای بینالمللی فعالیت میکند تا اعتماد تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و دستگاههای نظارتی را به میزان بیشتری جلب نماید.»
مرتضی رهنما، با اشاره به فرآیند تأیید صلاحیت آزمایشگاهها افزود: «در ارزیابی صلاحیت، سه مؤلفه اصلی مورد نظر قرار میگیرد که مهمترین آنها، بخش کیفی و تخصصی است. به این معنا که آزمایشگاه باید از نیروهای متخصص، دارای تحصیلات مرتبط، مهارت بالا و دانش فنی لازم برای اجرای آزمونها بهرهمند باشد.»
با افتتاح این مرکز تخصصی، انتظار میرود فرآیند کنترل کیفیت مصالح ساختمانی در استان لرستان سرعت یافته و نقش نظارتی دستگاههای مربوطه در تضمین ایمنی ساختمانها تقویت شود.