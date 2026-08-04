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معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ثبات بازار و تأمین اقلام اساسی با قیمت مناسب در اولویت است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما گفت: ظرفیتهای کشور در بخش تولید بالاست و با برنامهریزی مناسب میتوان ثبات بازار و تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز مردم را تضمین کرد.
زحمتکش با اشاره به ثبات بازار در دو ماه اخیر، افزود: قیمتها در سطحی متعادل قرار دارد، بهگونهای که ضمن حمایت از تولیدکنندگان، مصرفکنندگان نیز بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت و کیفیت مناسب تهیه کنند.
وی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان وظیفه دارند در شرایط کنونی، از آسیب دیدن مردم جلوگیری کنند و کالاهای اساسی را بهصورت کافی و با قیمت مناسب در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.
واگذاری زنجیره تولید تا توزیع مرغ به بخش خصوصی
وزیر جهاد کشاورزی نیز از واگذاری کامل زنجیره تولید تا عرضه مرغ به بخش خصوصی خبر داده بود و گفت: با واگذاری این زنجیره، تأمین کالا، تنظیم بازار و قیمتگذاری با دقت بیشتری انجام میشود.
غلامرضا نوری افزود: رویکرد دولت چهاردهم، واگذاری امور به تشکلها و تولیدکنندگان است و بخشهای باقیمانده زنجیره نیز بهزودی به بخش خصوصی سپرده خواهد شد.
وی از تشکلها خواست با کاهش فاصله قیمتی میان تولید و مصرف، ضمن افزایش سود خود، حقوق مصرفکنندگان را نیز رعایت کنند.