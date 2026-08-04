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مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران، از ساعت ۶ صبح از میدان امام حسین (ع) آغاز شد و زائران و عاشقان اهل بیت (ع) به سوی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) رهسپار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین باشکوه جاماندگان اربعین حسینی با شعار محوری «باید برخاست»، در شهرهای سراسر کشور امروز برگزار شد و این مراسم در تهران نیز از ساعت ۶ صبح پس از قرائت زیارت عاشورا از میدان آئینی امام حسین علیهالسلام آغاز شد و در مسیر عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام تا آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیهالسلام، ادامه داشت.
شهرداری تهران اعلام کرده است، امسال ۳ هزار و ۵۰۰ موکب در مسیر جاماندگان اربعین تهران برای خدمت رسانی به زائران مستقر هستند و ۴۰ موکب مادر و کودک در مسیر راهپیمایی با فراهم کردن فضای مناسب و تجهیزات مورد نیاز، امکان استراحت مادران و کودکان را در طول مسیر فراهم کرده است.
|محمدعلی قیومی - میدان شهدا - ۷:۳۰ صبح
|نفیسه سهرابیان - میدان امام حسین - ۸ صبح
|میدان امام حسین به سمت میدان شهدا
|ملیحه پژمان - فدائیان اسلام، میدان شهید غیبی
|محمدعلی قیومی - خیابان ۱۷ شهریور - ۸:۰۸ صبح
|میدان شهدا
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مهدی اناری - میدان شهدا - ۹ صبح
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زینب سلیمانی - فدائیان اسلام، تقاطع خیابان پیراینده
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خیابان ۱۷ شهریور
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نازنین روزبهانی - خیابان ۱۷ شهریور - ۱۰ صبح
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۱۱ احمدرضا عظیمی - اصفهان - ساعت
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۱۳:۳۰ - محمدعلی قیومی - خیابان فداییان اسلام
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۱۴ چخماقی و صفاری - گزارش در خبر
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۱۴ نازنین روزبهانی - گزارش در خبر
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ملیحه پژمان - میدان شهید غیبی شهرری
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