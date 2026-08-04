مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران، از ساعت ۶ صبح از میدان امام حسین (ع) آغاز شد و زائران و عاشقان اهل بیت (ع) به سوی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) رهسپار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین باشکوه جاماندگان اربعین حسینی با شعار محوری «باید برخاست»، در شهر‌های سراسر کشور امروز برگزار شد و این مراسم در تهران نیز از ساعت ۶ صبح پس از قرائت زیارت عاشورا از میدان آئینی امام حسین علیه‌السلام آغاز شد و در مسیر عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام تا آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام، ادامه داشت.

شهرداری تهران اعلام کرده است، امسال ۳ هزار و ۵۰۰ موکب در مسیر جاماندگان اربعین تهران برای خدمت رسانی به زائران مستقر هستند و ۴۰ موکب مادر و کودک در مسیر راهپیمایی با فراهم کردن فضای مناسب و تجهیزات مورد نیاز، امکان استراحت مادران و کودکان را در طول مسیر فراهم کرده است.