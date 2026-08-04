اختصاص ۱۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان گچساران به کشت ذرت

اختصاص ۱۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان گچساران به کشت ذرت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، لیلا عطازاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گچساران گفت: عملیات کشت ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای با هدف تأمین خوراک دامی و افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی در مزارع گچساران آغاز شده است.

عطازاده با بیان اینکه ۱۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان گچساران به کشت ذرت اختصاص یافته است افزود: تاکنون یک سوم اراضی درنظر گرفته شده برای این محصول زیر کشت رفته است.

وی ادامه داد: علاوه بر اهمیت رعایت تقویم زراعی و استفاده از بذرهای اصلاح‌شده، کشت مکانیزه و آبیاری تحت فشار نیز در این مزارع در دستور کار قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گچساران اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود با تداوم شرایط مساعد جوی، اراضی باقی‌مانده نیز در روزهای آینده کشت شوند.

عطازاده گفت: نظارت کارشناسان بر مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول ذرت در شهرستان به‌طور مستمر انجام می‌شود.

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