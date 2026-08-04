به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد برای نخستین بار از سال ۲۰۱۷، آمریکایی‌ها حزب دموکرات را در مدیریت اقتصاد شایسته‌تر از جمهوری‌خواهان می‌دانند. موضوعی که همزمان با افت محبوبیت ترامپ به ۳۵ درصد، می‌تواند بر انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تأثیر بگذارد.

بر اساس این گزارش، افزایش قیمت بنزین پس از حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و ادامه درگیری‌ها، از عوامل اصلی نارضایتی افکار عمومی از عملکرد اقتصادی دولت ترامپ عنوان شده است. این نظرسنجی همچنین از برتری دموکرات‌ها بر جمهوری‌خواهان در آرای احتمالی انتخابات کنگره حکایت دارد.