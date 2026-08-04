دبیر ستاد اربعین حسینی (ع) استان کرمان با تشریح آخرین اقدامات ستاد اربعین، از آمادگی کامل کمیته‌های اجرایی، حمل‌ونقل، امدادی و امنیتی برای خدمت‌رسانی به زائران و برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ دبیر ستاد اربعین حسینی (ع) استان کرمان با تشریح آخرین اقدامات ستاد اربعین، از آمادگی کامل کمیته‌های اجرایی، حمل‌ونقل، امدادی و امنیتی برای خدمت‌رسانی به زائران و برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در سراسر استان خبر داد.

رحمان جلالی در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم اربعین حسینی گفت: تاکنون از مرز شلمچه ۶۵۰ سفر انجام شده و بیش از ۱۸ هزار زائر از این مسیر اعزام و بخشی نیز در حال بازگشت هستند.

وی افزود: در مرز مهران نیز ۱۵۸ سفر انجام شده و سه هزار و ۹۵۰ زائر جابه‌جا شده‌اند.

جلالی گفت: در مرز شلمچه که مرز معین استان کرمان محسوب می‌شود، خدمات ویژه‌ای به زائران ارائه می‌شود و در اوج بازگشت نیز هیچ کمبودی در ناوگان حمل‌ونقل زمینی وجود نخواهد داشت.

۶۵ موکب از شمال و ۱۸ موکب از جنوب استان با کاربری‌های فرهنگی، پذیرایی، اسکان و خدماتی در کشور عراق به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.