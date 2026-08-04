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هیئات دانشجویی همزمان با ایام سوگواری اربعین با حضور در مقتل رهبر شهید به اقامه عزا پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با ایام سوگواری اربعین، کاروان هیئات دانشجویی طبق سنت هرساله از مسجد دانشگاه تهران حرکت خود را آغاز کرد و در قالب دستههای عزاداری راهی مقتل رهبر شهید شد.
هیئات دانشجویی با حضور در مسجد دانشگاه تهران، پس از برگزاری مراسم عزاداری، در قالب دستههای سینهزنی و زنجیرزنی به سمت مقتل رهبر شهید حرکت کردند.
این آیین هر ساله با حضور دانشجویان در محضر رهبر شهید انقلاب برگزار میشد، اما اکنون در مقتل رهبر شهید، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.