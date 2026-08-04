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وزیر آموزش و پرورش از افتتاح ۲۳۰۰ طرح آموزشی شامل ۱۳ هزار کلاس درس در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: در حوزه هوشمندسازی نیز ۵۰۰۰ کلاس درس با جدیدترین فناوریهای آموزشی تجهیز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در دیدار با الیاس حضرتی؛ رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به گستردگی شبکه آموزش و پرورش، گفت: حدود ۱۷ میلیون دانشآموز و بیش از یک میلیون معلم در این مجموعه حضور دارند و با احتساب خانوادهها، بخش قابل توجهی از جامعه بهصورت مستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط است.
وی افزود: این گستردگی باعث شده آموزش و پرورش عملاً به یکی از بزرگترین شبکههای زنده ارتباطی کشور تبدیل شود؛ شبکهای که میتواند پیام را در کوتاهترین زمان از سطح ستاد به استان، شهرستان، مدرسه و حتی دورترین روستاها منتقل کند.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای آموزشی، اظهار کرد: سال گذشته ۲۴۰۰ طرح با ۱۱ هزار کلاس درس افتتاح شد و امسال نیز پیشبینی شده است ۲۳۰۰ طرح با ۱۳ هزار کلاس درس در آستانه آغاز سال تحصیلی به بهرهبرداری برسد.
کاظمی با تأکید بر شفافیت در ارائه این آمار، گفت: اطلاعات پروژهها در سامانه مربوط ثبت شده و جزئیات آنها از جمله تصاویر، موقعیت جغرافیایی، مشخصات طرح و محل اجرا قابل مشاهده است.
وی در ادامه از توسعه فضاهای ورزشی خبر داد و گفت: حدود ۶ هزار فضای ورزشی در سطح کشور ایجاد شده است و در بسیاری از مناطق و روستاها، فضاهای ورزشی از جمله زمین چمن مصنوعی و سالنهای ورزشی در حال بهرهبرداری است.
کاظمی یکی دیگر از محورهای فعالیت وزارت آموزش و پرورش را استانداردسازی سامانههای گرمایشی مدارس عنوان کرد و گفت: سال گذشته حدود ۲ هزار کلاس درس استانداردسازی شد و امسال نیز استانداردسازی حدود ۲۴ هزار کلاس درس در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین از برنامه بهسازی دهها هزار کلاس درس خبر داد و افزود: سال گذشته نزدیک به ۸۰ هزار کلاس درس و امسال نیز حدود ۷۶ هزار کلاس درس در برنامه بهسازی قرار گرفتهاند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افزایش مشارکت مردمی و خیران در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی، گفت: مشارکت خیرین در سال گذشته به حدود ۲۸.۵ همت رسید و برآورد میکنیم این رقم در سال جاری از ۳۰ همت عبور کند.
کاظمی تأکید کرد: این حجم از مشارکت مردمی در حوزه آموزش و پرورش یک سرمایه اجتماعی مهم است.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه دولت برای توسعه هوشمندسازی مدارس، گفت: برای نخستینبار، رئیسجمهور شخصاً بر موضوع استانداردهای آموزشی تمرکز ویژهای داشته و پس از چند ماه مطالعه، استانداردهای مورد نیاز تدوین شده است
وی ادامه داد: در همین راستا، با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتها و مجموعههای اقتصادی، ۵۰۰۰ کلاس درس با جدیدترین فناوریهای آموزشی تجهیز خواهد شد.
کاظمی گفت: این کلاسها به فناوریهایی از جمله اینترنت، هوش مصنوعی، آزمایشگاههای آموزشی و نرمافزارهای نوین مجهز خواهند شد و برای تأمین تجهیزات نیز با بنیاد مستضعفان قرارداد منعقد شده است.
وی از تقویت زیرساخت شبکه شاد خبر داد و گفت: ۱۵۰ سرور جدید برای این شبکه تأمین شده که به زیرساختهای شاد اضافه خواهد شد.
کاظمی در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه معیشت و مطالبات فرهنگیان اشاره کرد و گفت: در دولت چهاردهم، پرداخت حقالتدریسها بهروز شده و پاداش فرهنگیان و بازنشستگان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: برای نخستینبار برخی پرداختها و سرانههای مربوط به مدارس شبانهروزی و برونسپاریها با سرعت بیشتری انجام شده و در حوزه حقوق معلمان خارج از کشور نیز بدهی باقیماندهای وجود ندارد.
در ادامه وزیر آموزش و پرورش از دو برابر شدن حقوق خدمتگزاران مدارس و اجرای فوقالعاده خاص فرهنگیان خبر داد و گفت: در حوزه رتبهبندی نیز حدود ۳۰۰ هزار حکم رتبهبندی معلمان صادر و ارتقای رتبه آنان اعمال شده است.
وی یکی از محورهای اصلی برنامه وزارت آموزش و پرورش را ارتقای کیفیت آموزشی عنوان کرد و گفت: در کنار توسعه زیرساختها، تمرکز ویژهای بر روشهای نوین تدریس و یادگیری صورت گرفته است.
کاظمی افزود: حدود ۶۰۰ هزار معلم شاغل در کلاسهای درس با روشهای جدید تدریس آشنا شدهاند و اجتماعات یادگیری نیز برای انتقال تجربه و توانمندسازی معلمان شکل گرفته است.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از اجرای برنامه آموزش هوش مصنوعی خبر داد و گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دانشآموز و ۲۰۰ هزار معلم در برنامههای آموزش هوش مصنوعی مشارکت داشتهاند.
وی تأکید کرد: این آمارها مستند است و اطلاعات مربوط به برنامههای آموزشی و هوش مصنوعی در سامانههای مربوط قابل بررسی است.
کاظمی با تأکید بر اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در توسعه کشور، گفت: اقدامات انجامشده تنها به توسعه فضاهای فیزیکی محدود نمیشود و همزمان در حوزههای کیفیت آموزشی، معیشت فرهنگیان، فناوری، هوش مصنوعی، استانداردسازی مدارس و مشارکت مردمی نیز اقدامات گستردهای صورت گرفته است.