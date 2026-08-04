آمادگی کامل پلیس لرستان برای تأمین امنیت بازگشت زائران اربعین
فرمانده انتظامی استان لرستان از بهکارگیری همه ظرفیتهای پلیس برای اجرای طرحهای ویژه امنیتی و ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان جهت تسهیل تردد زائران اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی استان لرستان، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی، تأکید کرد که با توجه به موج بازگشت زائران از مرزهای کشور، همه یگانهای انتظامی استان در آمادهباش کامل هستند.
سردار محمدرضا هاشمیفر اظهار داشت: «کارکنان پرتلاش پلیس در بخشهای مختلف از جمله پلیس راه، راهور و سایر یگانهای عملیاتی، بهصورت شبانهروزی در محورهای مواصلاتی، مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای پرتردد حضور دارند تا امنیت، آرامش و روانسازی تردد هموطنان را تضمین کنند.»
هاشمیفر با تأکید بر نقش حیاتی رعایت قوانین در پیشگیری از حوادث، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و پرهیز از عجله، در مسیر سفر همکاری لازم را با مأموران داشته باشند.
وی همچنین توصیه کرد رانندگان در صورت احساس خستگی یا خوابآلودگی، حتماً در استراحتگاههای تعیینشده توقف کرده و پس از بازیابی هوشیاری، به مسیر خود ادامه دهند. فرمانده انتظامی لرستان در پایان خاطرنشان کرد که پلیس تا پایان مأموریت بازگشت زائران، با تمام توان در کنار مردم خواهد بود.