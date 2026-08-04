به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پویا پارسا, رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی گفت: رقابت‌های بخش مردان روز‌های ۱۱ و ۱۲ شهریورماه، با عنوان بزرگداشت استاد «امیر روشنی» و مسابقات بخش بانوان نیز روز‌های ۱۵ و ۱۶ شهریورماه، گرامیداشت «مهشید اشتری» برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در بخش مردان این مسابقات ۳۰۰ ورزشکار و در بخش زنان ۲۵۰ ورزشکار با هم رقابت خواهند کرد. رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی ادامه داد: ورزشکارانی که در مسابقات مشهد حضور خواهند یافت، افرادی هستند که پس از موفقیت در مرحله شهرستانی، استانی و سپس نواحی ۱۱ گانه کشور به این مرحله راه یافتند.

پارسا گفت: مسابقات قهرمانی آزاد کشور در ۲ مرحله و مرحله دوم آن بهمن‌ماه در تبریز برگزار خواهد شد. حدود ۲ هزار ورزشکار در رده‌های سنی تنیس روی میز خراسان رضوی حضور دارند.