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استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد برای احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه شورای تالابهای آذربایجان شرقی با بیان اینکه در موضوع برنامه مدیریت جامع تالابها استان ما باید پیشقدم باشد گفت:در برنامه احیای قوریگل و تالاب قره قشلاق برخی ظرفیتهای ناشناخته داریم که میتوانیم روی آنها سرمایه گذاری کنیم.
وی با بیان اینکه امروز به این نتیجه رسیدیم که تغییر نگرش در احیای دریاچه ارومیه با کمک سازمانهای مردم نهاد دراولویت است و باید برخاسته از جامعه باشد تا در کنار دولت کاری ارزشمند انجام گیرد افزود: چندین اقدام کلی برای حفظ تالابها باید انجام دهیم از جمله تحقق حق آبه تالابها، برخورد با چاههای غیر مجاز، جلوگیری از تغییرکاربری اراضی، حدنگاری و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز است که میتواند تاثیرگذار باشد.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد:اصلاح الگوی کشت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه میتواند با کمترین میزان مصرف آب، اما بازدهی و بهره وری بیشتری حاصل شود.
محمد حسین حسن زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با بیان اینکه در سطح استان ۲۷ تالاب داریم که ۳۰ هزار هکتار وسعت دارند و نیازمند توجه ویژه هستند گفت: از مهمترین سرمایههای طبیعی و راهبردی استان تالاب ها هستند که پهنهای آبی بوده و زیرساختهای طبیعی اکوسیستم پایدار هستند.
وی با تاکید بر اینکه از سال ۱۹۷۹ تا امروز ۴۱۱ میلیون هکتار از تالابهای دنیا از بین رفته است افزود: در ماههای اخیر شاهد بهبود نسبی وضعیت دریاچه ارومیه هستیم که یک پیام بازگشت امید به منطقه است.
حسن زاده با اشاره به اینکه اکثر تالابهای استان در بخش کوهستانی هستند افزود: کاهش آورد رودخانهها، تغییر کاربری اراضی، نبود نظام عملکرد منسجم دستگاهها و برداشتهای غیرمجاز از مهمترین مشکلات منابع طبیعی و محیط زیست است.
غفارزاده مدیر عامل آب منطقهای آذربایجان شرقی گفت:از ۳۰ سال گذشته یعنی از سال ۷۴ از حوزه بالادست رودخانه سعدآباد انتقال آب به حوزه قوریگل با ۲۶.۵ کیلومتر اتفاق افتاده است و تامین اعتبارهای لازم برای ادامه فعالیتها در این بخش تالاب بسیار مهم است که میتواند کمک شایانی به تامین حق آبه داشته باشد.
وی افزود:در سطح استان ۱۴۹۰ حلقه چاه غیرمجاز با دستور قضایی پر شده است و ۹ هزار و ۲۰۰ چاه غیرمجاز شناسایی شده است که سعی داریم در چهار سال آینده تمام این چاهها را مسدود کنیم.