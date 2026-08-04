در دهه پایانی ماه صفر
بوستان غدیر مشهد، مهیای اسکان ۱۲ هزار زائر در هر شب
بوستان بزرگ غدیر مشهد با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای اقامتی، رفاهی و خدماتی، برای اسکان بیش از ۱۲ هزار زائر در هر شب آماده شده است.
بوستان غدیر به عنوان یکی از بزرگترین مجموعههای اقامتی و گردشگری شهرداری مشهد، با بیش از ۱۰۰ هکتاروسعت ، هر ساله در ایام اوج سفرهای زیارتی بهویژه دهه پایانی ماه صفر، میزبان هزاران زائر و مسافر است و امسال نیز با انجام برنامهریزیهای لازم و آمادهسازی کامل زیرساختها، آماده ارائه خدمات شایسته به زائران حضرت امام رضا(ع) است.
مصطفی شریف افزود:
این مجموعه با برخورداری از ۴۴۰ سکوی اقامتی و آلاچیق، حدود ۱۸۰ کانکس اقامتی و امکانات متنوعی از جمله حسینیه، مسجد، سولههای چندمنظوره، رستوران، کافیشاپ، هایپرمارکت، نانوایی، شهربازی، مجموعه قایقرانی، ایستگاه دوچرخه، فضاهای ورزشی و زمینهای بازی کودکان، یکی از مهمترین مراکز اسکان و خدماترسانی به زائران در مشهد مقدس به شمار میرود.
وی گفت: عملیات پاکسازی، بهسازی، تجهیز و آمادهسازی کامل فضاهای اقامتی، خدماتی و رفاهی بوستان انجام شده و تمامی بخشها با آمادگی کامل، مهیای ارائه خدمات مطلوب به زائران هستند.
بوستان بزرگ غدیر با ظرفیت اسکان بیش از ۱۲ هزار نفر در هر شب و ۲ هزار و ۵۰۰ جای پارک خودرو، به صورت شبانهروزی و ۲۴ ساعته آماده خدمترسانی به زائران و مسافران است و تمامی تمهیدات لازم برای تأمین رفاه، آرامش و امنیت زائران در این مجموعه پیشبینی شده است.