به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یک گشت نظامی وابسته به ارتش اشغالگر صهیونیستی به روستای «معریه» واقع در منطقه «حوض یرموک» در حومه غربی استان درعا پیشروی و تجاوز کرده است.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست پس از ورود به این روستا، اقدام به تفتیش و بازرسی منازل مسکونی ساکنان منطقه کرده‌اند.

منابع محلی در جنوب سوریه شامگاه دوشنبه نیز اعلام کردند که یک واحد گشتی اشغالگران اسرائیلی متشکل از ۶ خودروی نظامی وارد شهر «جباتا الخشب» در حومه شمالی القنیطره (جنوب سوریه) شد.

یک گشتی ارتش رژیم صهیونیستی نیز جمعه شب وارد روستای «بُریقه» در حومه مرکزی استان القنیطره در جنوب سوریه شد.

بر اساس این گزارش، نیرو‌های اسرائیلی پس از ورود به این روستا، یک ایست بازرسی برپا و رهگذران را بازرسی کرده بودند.