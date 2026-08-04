پخش زنده
امروز: -
خبرگزاری رویترز اعلام کرد: وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره اطلاع داده است که قصد دارد پنج نمایندگی دیپلماتیک خود در خارج از کشور را تعطیل کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: بر اساس اطلاعیهای که اواخر هفته گذشته برای برخی کمیتههای کنگره ارسال شد، وزارت خارجه آمریکا قصد دارد نمایندگیهای خود در سنت جورج (گرنادا)، ناگویا (ژاپن)، مدان (اندونزی)، دوآلا (کامرون) و وینیپگ (کانادا) را تعطیل کند. این منابع به دلیل غیرعلنی بودن این اطلاعیه نخواستند نامشان فاش شود.
این نخستین اقدام عملی در چارچوب طرحی است که از سال گذشته برای کوچکسازی شبکه دیپلماتیک آمریکا آغاز شده بود
وزارت خارجه آمریکا در اوایل سال گذشته میلادی و در ماههای نخست دولت ترامپ، برنامهریزی برای تعطیلی نزدیک به ۱۲ نمایندگی خارجی را آغاز کرده بود.
دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید حتی از برنامهای گستردهتر حمایت میکرد که تعطیلی تا ۳۰ نمایندگی خارجی را هدف قرار داده بود.
با وجود خودداری وزارت خارجه از تأیید این خبر، منتقدان از جمله دموکراتها و شماری از مقامهای سابق سیاست خارجی و امنیت ملی هشدار دادهاند؛ کاهش حضور دیپلماتیک واشنگتن میتواند فرصت بیشتری در اختیار رقبایی مانند چین و روسیه قرار دهد.