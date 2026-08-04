«سیلوی لیستاگ» رهبر حزب مخالف نروژ، از دولت این کشور خواست به دلیل سیاست‌های مهاجرتی مادرید، اجرای توافقنامه شنگن با اسپانیا را تعلیق کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ایتالیا روز جمعه در پی هجوم گسترده مهاجران به منطقه سئوتا، عضویت اسپانیا در توافقنامه شنگن را برای خود تعلیق کرد و کنترل‌های مرزی دریایی و هوایی میان دو کشور را برقرار ساخت.

بلیستاگ در گفت‌و‌گو با «آن‌آرکی» گفت سیاست مهاجرتی کنونی اسپانیا فشار زیادی بر مرز‌های خارجی اروپا وارد کرده است. به همین دلیل، او تصمیم ایتالیا برای تعلیق توافقنامه شنگن با اسپانیا را اقدامی درست دانست.

او افزود: «ما می‌دانیم که بسیاری از پناهجویان و مهاجرانی که ابتدا وارد ایتالیا، اسپانیا و جنوب اروپا می‌شوند، سپس راهی شمال اروپا می‌شوند؛ بنابراین این کشور‌ها دروازه‌های ورود به اروپا هستند و می‌دانیم که برخی کشورها، مانند نروژ، مقصدی جذاب برای ارائه درخواست پناهندگی به شمار می‌روند.»

هفته گذشته، شهر خودمختار سئوتا در شمال آفریقا و هم‌مرز با مراکش، با موج گسترده‌ای از مهاجران روبه‌رو شد. حدود ۶۰ هزار نفر تنها در یک روز وارد این شهر شدند، در حالی که جمعیت سئوتا حدود ۸۵ هزار نفر است.

پیش‌تر نیز مقام‌هایی در چند کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله دانمارک، جمهوری چک و فنلاند، خواستار تعلیق موقت عضویت اسپانیا در منطقه شنگن شده بودند.