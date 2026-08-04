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کره شمالی اعلام کرد: آمریکا و متحدانش از اتهامات بیاساس درباره فعالیتهای سایبری پیونگ یانگ برای خدشهدار کردن وجهه این کشور و توجیه فشارها بر کشورهای مستقل استفاده میکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی به خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) گفت که «هشدار مشترک» آمریکا و متحدانش درباره تهدیدهای سایبری پیونگ یانگ یک اتهام سیاسی است.
او همچنین از «تیم چندجانبه نظارت بر تحریمها» (MSMT) که از سوی آمریکا و متحدانش برای رصد اجرای تحریمها علیه کره شمالی ایجاد شده است، انتقاد کرد.
این سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی اظهار کرد: غیرمنطقی است، آمریکا که با انحصار منابع اصلی فضای سایبری، بزرگترین نیروی سایبری جهان را در اختیار داشته و اداره میکند، در مورد «تهدید سایبری» کشورهای دیگر صحبت میکند.
او واشنگتن را به نظامیسازی فضای مجازی از طریق قابلیتهای جنگ سایبری و رزمایشهای مشترک سایبری با متحدان متهم کرد و گفت: پیونگ یانگ تلاشهایی با انگیزه سیاسی برای استفاده از مسائل سایبری به عنوان وسیلهای برای فشار بر سایر کشورها را تحمل نخواهد کرد.
خبرگزاری مرکزی کره سهشنبه همچنین به نقل از یک مفسر نظامی کره شمالی، آمریکا، کره جنوبی و ژاپن را به تبدیل رزمایش دریایی RIMPAC به تمرینی برای تهاجم متهم کرد و گفت که همکاری نظامی رو به رشد آنها در حال ایجاد یک بحران امنیتی جدید در منطقه آسیا و اقیانوسیه است.
آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، نیوزیلند و انگلیس جمعه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که پیونگ یانگ از کارگران ماهر با هویتهای جعلی «برای تامین مالی برنامههای غیرقانونی تسلیحات هستهای و موشکهای بالستیک کره شمالی» استفاده میکند.
در این بیانیه ادعا شده است که کارکنان کره شمالی در حوزه فناوری اطلاعات برای به دست آوردن کار و درآمد در پلتفرمهای آنلاین، خود را به جای اتباع کشورهای دیگر معرفی و پول را به سازمانهای دولتی ارسال میکنند.
در این هشدار آمده است: آنها همچنین تهدیدی داخلی برای شرکتها محسوب میشوند و در استخراج دادهها، سرقت ارزهای دیجیتال و سرقت اطلاعات حساس دست دارند.
این بیانیه همچنین ادعا میکند که کارگران کره شمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای پنهان کردن هویت واقعی خود استفاده میکنند.