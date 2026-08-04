به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) بامداد سه‌شنبه اعلام کرد: گزارشی از وقوع یک حادثه در فاصله ۲۰ مایل دریایی شمال شرق «خصب» در عمان دریافت کرده است.

این مرکز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که یک کشتی باری در پیامی رادیویی اعلام کرده که با یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته است.

این مرکز افزود: مقامات در حال بررسی این حادثه هستند.

در این گزارش آمده است: به کشتی‌ها توصیه می‌شود با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.