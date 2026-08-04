پخش زنده
امروز: -
شمار جان باختگان زلزلههای ونزوئلا از ۶ هزار و ۱۰۰ نفر فراتر رفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، براساس آمار منتشرشده از سوی «خورخه رودریگز» از مقامهای ارشد قانونگذاری ونزوئلا، شمار جانباختگان دو زمینلرزهای که در ماه ژوئن این کشور را لرزاند، به ۶۱۲۵ نفر رسیده است.
نزدیک به ۶۱ هزار نفر نیز در بیمارستانها تحت درمان هستند و فقط ۱۶.۵ درصد از آوارهای برجایمانده پاکسازی شده است.
این آمار در حالی اعلام میشود که دولت ونزوئلا با انتقادهایی درباره سرعت امدادرسانی و نحوه مدیریت بحران روبهروست. منتقدان، تأخیر نیروهای امدادی و ناکافی بودن اقدامات برای نجات گرفتارشدگان زیر آوار را مطرح کردهاند.