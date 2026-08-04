رسانه‌های لبنانی بامداد سه شنبه از تداوم حملات توپخانه‌ای و عملیات‌های انفجاری ارتش رژیم صهیونیستی در چند شهرک و روستا در جنوب این کشور خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه المیادین، خبرنگار این شبکه گزارش داد که توپخانه ارتش اشغالگر صهیونیستی، شهرک «بیت یاحون» واقع در بخش بنت جبیل در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار داده است.

بر اساس این گزارش، نیرو‌های ارتش اشغالگر همچنین اقدام به انجام یک عملیات انفجاری در شهرک «مجدل زون» واقع در جنوب لبنان کردند.

شبکه المیادین در خبری دیگر افزود که نظامیان صهیونیست حمله دیگری را نیز در شهرک «حداثا» در جنوب لبنان انجام دادند.

این اقدام صهیونیست‌ها درحالی انجام می‌شود که همزمان با عزیمت هیئت مذاکره‌کننده لبنانی به رم برای اجرای دور جدید مذاکرات با رژیم صهیونیستی، نخست‌وزیر لبنان بر لزوم عقب‌نشینی کامل این رژیم از جنوب لبنان تأکید کرد.

رژیم صهیونیستی برای غیرقابل سکونت کردن مناطق جنوبی لبنان، به صورت هدفمند در حال تخریب مناطق مسکونی و همه زیرساخت‌های آن است.

همزمان شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز از زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در یک حادثه عملیاتی در جنوب لبنان خبر داد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی ۳۱ خرداد نیز به کشته‌شدن ۶ نظامی و زخمی‌شدن ۲۰ تن از نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان اذعان کرده بود.