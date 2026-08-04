پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون اروپا در نامهای به نخست وزیر اسپانیا خواستار «اقدام یکپارچه» برای تامین امنیت مرزهای اروپا شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، فون در لاین در نامه، با اشاره به هجوم مهاجران مغربی به «سئوتا» اسپانیا نوشت: از این حادثه مشخص است که ما باید برای تقویت بیشتر مرزهای خود در نقاط بحرانی، اقدامات بیشتری انجام دهیم.
او با تاکید بر اینکه «حفاظت از تمام مرزهای خارجی ما یک مسئولیت مشترک اروپایی است» خواستار «نظارت هوشیارانه و استفاده از موانع فیزیکی در صورت لزوم» شد.
فون در لاین از سانچز به خاطر «مدیریت سریع» بحرانی که باعث سرازیر شدن دهها هزار نفر از مراکش به سئوتا شد، قدردانی کرد.
او گفت که کنفرانس ویدیویی که برای روز سهشنبه برنامهریزی شده است، فرصتی برای «درس گرفتن» از ماجرای سئوتا خواهد بود و هشدار داد که چالشهای مهاجرت غیرقانونی نیازمند «یک واکنش مشترک اروپایی، اقدام یکپارچه و همبستگی» است.
هجوم بیسابقه مهاجران به سئوتا باعث ایجاد تنشهای شدید بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا شد، به ویژه ایتالیا و دانمارک که از مخالفان مهاجرت هستند، خواستار تعلیق اسپانیا از منطقه آزاد سفر شنگن شدند.
مادرید قاطعانه با آنچه که آن را یک پیشنهاد «خودخواهانه» نامید، مخالفت کرد و در عین حال خواستار مذاکرات اضطراری بین وزرای کشور اتحادیه اروپا برای ترسیم راهی به جلو شد.
اتحادیه اروپا در ماههای اخیر قوانین مهاجرت خود را به طور قابل توجهی تشدید کرده و به کشورهای عضو اجازه داده است تا پناهجویان را به اصطلاح «مراکز بازگشت» واقع در خارج از مرزهای این بلوک بفرستند.