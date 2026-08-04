نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اذعان به وجود اختلاف‌نظر میان او و دونالد ترامپ درباره توافق اخیر با حماس، مدعی شد، که خلع سلاح حماس، شرط آغاز بازسازی غزه است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نتانیاهو اعتراف کرد که بین او و ترامپ درباره توافق اخیر با جنبش حماس اختلافات روشنی وجود دارد که آن را پنهان نمی‌کند.

نتانیاهو بازسازی در غزه را به خلع سلاح مقاومت گره زد و مدعی شد: پیش از انتقال به مرحله بازسازی نوار غزه، باید حماس، خلع سلاح و این منطقه نیز عاری از تسلیحات شود.

ادعای نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که سلاح گروه‌های فلسطینی، دفاعی و عامل آن، اشغالگری صهیونیست‌ها در غزه بوده است.

اذعان نتانیاهو به داشتن اختلاف با ترامپ در موضوع توافق با حماس یک روز پس از آن مطرح می‌شود که مقامات آمریکایی روز یکشنبه انتقادات مستقیمی را متوجه رژیم صهیونیستی به دلیل استمرار کشتار‌ها در غزه کردند و به کانال ۱۲ اسرائیل گفتند که تل‌آویو با شرایطی از جمله توقف ترور‌ها در ازای انتقال حماس به گام بعدی مربوط به تسلیحات، موافقت کرده بود.

این مقامات افزودند که استمرار حملات اسرائیل، بهانه‌ای برای عقب‌نشینی حماس (از توافق)، فراهم و این تصور را در میان کشور‌های میانجی، تقویت می‌کند که نتانیاهو «به وعده‌های خود عمل نمی‌کند و علاقه‌ای به صلح ندارد»؛ امری که به باور آنها انزوای این رژیم در منطقه را افزایش می‌دهد.

موضع رژیم اشغالگر، تکرار اظهاراتی است که پس از انتشار نقشه راه ۱۵ ماده‌ای «شورای صلح» اعلام شد.

این نقشه‌راه پس از مذاکرات میان شورای مذکور، میانجی‌گران و حماس حاصل شد و این جنبش، موافقت خود را با آن اعلام کرده بود.

اسرائیل در آن زمان اعلام کرده بود تا زمانی که حماس اقدامی «حقیقی» برای خلع سلاح انجام ندهد، از مواضع کنونی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

عبارت «خط کنونی» ناظر بر مواضعی است که نیرو‌های اشغالگر پس از توافق آتش‌بس و فراتر از مواضع مشخص‌شده در توافق شرم‌الشیخ (موافقنامه امضاشده در اکتبر ۲۰۲۵) به آن پیشروی کرده‌اند.

«خط زرد» اصلی پیش از آنکه اسرائیل مناطق تحت اشغال خود را به بیش از ۶۵ درصد مساحت غزه گسترش دهد، حدود ۵۲ درصد از مساحت این باریکه را تحت کنترل این رژیم نگه می‌داشت.

بر اساس مواضع اعلام‌شده، تل‌آویو اصرار دارد که خلع سلاح حماس را به عنوان پیش‌شرط هرگونه عقب‌نشینی مطرح کند؛ از جمله بازگشت به مواضعی که هنگام امضای توافق در آن مستقر بود؛ این در حالی است که نقشه راه، مبتنی بر اجرای تدریجی و هم‌زمان تعهدات طرفین است که زیر نظر کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی انجام می‌شود.

این نقشه راه تصریح می‌کند که اسرائیل هم‌زمان با توقف فعالیت‌های نظامی حماس و گروه‌های فلسطینی، باید تعهدات باقی‌مانده خود بر اساس پروتکل شرم‌الشیخ و در رأس آن توقف عملیات نظامی را تکمیل کند.

همچنین مقرر شده است که جدول زمانی و سازوکار‌های اجرای مرحله دوم ظرف ۱۴ روز از موافقت طرف‌ها تهیه شده و سپس کمیته ملی اداره غزه وارد عمل شده و مسئولیت‌های مدنی و امنیتی را بر عهده بگیرد.

این طرح در خصوص سلاح، شامل فرآیندی تدریجی و زمان‌بندی‌شده برای برچیدن تسلیحات سنگین و انبار کردن آنها، و همچنین رسیدگی به تونل‌ها، انبار‌های تسلیحاتی و تأسیسات تولید نظامی است که این فرآیند باید با عقب‌نشینی تدریجی اسرائیل از مناطق تحت کنترل ارتش در غزه، پیوند داشته باشد.

همچنین براساس این نقشه راه، یک نیروی بین‌المللی موقت حفظ ثبات برای جداسازی نظامیان اشغالگر اسرائیلی از مناطق تحت مدیریت کمیته فلسطینی، نظارت بر آتش‌بس، آموزش پلیس فلسطین و تأمین ورود کمک‌ها و اقلام اساسی مستقر شود، اما وظایف پلیس در قبال فلسطینی‌ها در این باریکه به آن محول نخواهد شد.

سفر «نیکولای ملادینوف» (نماینده عالی شورای صلح غزه) به سرزمین‌های اشغالی هم‌زمان با اعتراض «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و «اوریت استروک» وزیر اسکان و ماموریت‌های داخلی رژیم صهیونیستی، به نقشه راه و نقش نیروی بین‌المللی در آن انجام گرفت.

این دو وزیر صهیونیست، ادعا کردند که این سند، ماهیت ماموریت نیرو را تغییر داده و آن را از نیرویی که قرار است در خلع سلاح حماس مشارکت کند، به نهادی تبدیل کرده است که میان نیرو‌های اشغالگر و فلسطینیان، حائل خواهد بود و عملیات ارتش اشغالگر را محدود می‌کند.

اسموتریچ و استروک از نتانیاهو خواستند نقشه راه را رد و مصوبه کابینه این رژیم مبنی بر اجازه ورود نیروی بین‌المللی را لغو کند.

آنها مدعی شدند که این تصمیم بر اساس «اطلاعات نادرست» اتخاذ شده و خواستار جلوگیری از ورود این نیرو به باریکه تا زمان اصلاح هدف، تبعیت حقوقی و ماموریت‌های آن شدند.

این دیدار در سایه تداوم حملات اسرائیل به نوار غزه، با وجود توافق آتش‌بس و نقشه راهی برگزار شد که توقف عملیات نظامی را به عنوان پیش‌شرط اعلام کرده بود.

در همین پیوند، منابعی در نوار غزه از شهادت ۱۹ فلسطینی از ساعات اولیه شب (شامگاه دوشنبه) در جریان حملات اسرائیل به مناطق مختلف خبر دادند.

در جدیدترین تحول مرتبط، خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد، دو فلسطینی در پی حمله هوایی شامگاه دوشنبه اسرائیل به یک خودرو در جنوب‌غرب شهر غزه به شهادت رسیدند.

این خبرگزاری نوشت این حمله پس از آن صورت گرفت که شورای صلح غزه از بنیامین نتانیاهو خواست، بمباران غزه را متوقف کند.