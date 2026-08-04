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زمینلرزهای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، حوالی فارغان در استان هرمزگان را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز لرزهنگاری کشوری از زمین لرزهای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در استان هرمزگان، حوالی فارغان، خبر داد.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، روی داده است.
نزدیکترین شهرها به کانون زمین لرزه، فارغان (هرمزگان) در ۱۸ کیلومتری، حاجی آباد (هرمزگان) در ۲۹ کیلومتری و ارزوئيه (کرمان) در ۴۵ کیلومتری و نزدیکترین مرکزهای استان به زلزله، بندرعباس در ۱۰۴ کیلومتری و كرمان در ۲۵۹ کیلومتری آن بودهاند.