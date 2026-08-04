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فرمانده سابق اوکراینی و سفیر کنونی این کشور در بریتانیا گفت: اوکراین هرگز عضو ناتو نخواهد شد و باید در عوض بر توسعه دیگر ائتلافهای امنیتی تمرکز کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، والری زالوژنی، سفیر اوکراین در بریتانیا شامگاه دوشنبه در جریان گفتوگویی درباره ادغام یورو-آتلانتیک در جلسه سفیران در کییف گفت: اوکراین هرگز عضو ناتو نخواهد شد.
این فرمانده سابق اوکراینی در ادامه تاکید کرد: من ناتو را خیلی خوب میشناسم. حدود ۱۲ سال، شخصا برای اطمینان از پذیرش استانداردهای ناتو تلاش کردم و هر سال به افسانههایی گوش میدادم که میگفتند ما در آستانه پیوستن به ناتو هستیم. متاسفانه ما هرگز به ناتو نخواهیم پیوست!
او افزود: یکی از موانع پیوستن اوکراین به ناتو این است که با توجه به قابلیتهای فعلی نیروهای مسلح اوکراین، پیوستن به ائتلافی که با دکترینهای جنگ جهانی دوم هدایت میشود، غیرممکن است.
این سفیر همچنین از قابلیتهای کلی ناتو، با وجود عضویت کشورهایی مانند بریتانیا و ایالات متحده، به شدت انتقاد کرد و گفت: به احتمال زیاد، ناتو در شکل فعلی خود باقی خواهد ماند. با این حال، ااوکراین به فناوریهایی نیاز دارد که کشورهای ناتو در حال حاضر دارند و ازجمله آنها میتوان به زمینههای دفاع ضد بالستیک و فضا اشاره کرد.
زالوژنی خاطر نشان کرد: در مورد تضمینهای امنیتی آینده برای اوکراین، این کشور خود را با بلوکها و ائتلافهایی که احتمالا پدیدار میشوند، همسو خواهد کرد. به احتمال زیاد، این یک بلوک امنیتی نظامی اروپایی خواهد بود.
اوکراین مدتهاست درخواستی را مبنی بر عضویت در ائتلاف نظامی ناتو مطرح کرده، اما کشورهای غربی از جمله آمریکا به این درخواست بیاعتنایی میکنند، زیرا معتقدند این اقدام تشدید تنش را بیشتر خواهد کرد. لازم به ذکر است، ماده ۵ پیمان ناتو اشاره دارد به اینکه حمله به یکی از اعضا، حمله به دیگر کشورهای عضو ناتو تلقی میشود.