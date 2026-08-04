به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خودرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی به همراه یک بولدوزر وارد این منطقه شدند. «امجد احمد» مدیر مرکز اورژانس و آمبولانس هلال احمر فلسطین در نابلس اعلام کرد که نیرو‌های امدادی یک زن ۵۶ ساله را که در جریان این یورش از ارتفاع سقوط کرده بود، مداوا و سپس برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.

پیش‌تر شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل به نقل از برخی منابع اعلام کرده بود که سران سیاسی این رژیم سلسله عملیات تهاجمی گسترده‌ای را در چندین منطقه از کرانه باختری تصویب کرده‌اند و سرویس‌های امنیتی در حال آماده شدن برای گسترش دامنه عملیات خود و انتقال از به اصطلاح «موضع دفاعی» به تهاجمی هستند.

این رسانه عبری در ادامه ادعا کرد که «این تصمیم به دلیل تشدید حملات در هفته‌های اخیر و در نظر گرفتن کرانه باختری به عنوان جبهه‌ای بی‌ثبات گرفته شده است.»

همچنین رسانه ها از ادامه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به شهر غزه خبر دادند. در این حملات محله التُفاح در شرق شهر غزه هدف توپخانه اشغالگران قرار گرفت.