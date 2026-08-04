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یک کشتی باری متعلق به ترکیه در نزدیکی یکی از بنادر جنوبی روسیه در دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری شینهوا روز دوشنبه گزارش داد که یک کشتی باری ترکیهای در فاصله حدود ۳۰ مایل دریایی از بندر «نووراسییسک» روسیه در دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفت و چهار نفر از خدمه آن از جمله سه شهروند ترکیه، زخمی شدند.
این کشتی با پرچم کامرون و با نام «Nadezhda» که گفته میشود متعلق به شرکت کشتیرانی «Kalyoncu Shipping» مستقر در شهر سامسون است، در حال انتقال میوه و سبزیجات از ترکیه به نووراسییسک روسیه بود که حدود ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی هدف حمله قرار گرفت.
«یالچین شاهین» کاپیتان کشتی، اوکراین را مسئول این حمله دانست و گفت که ۶ یا ۷ پهپاد در این عملیات به کار گرفته شدهاند.
او همچنین تاکید کرد که تمام افراد حاضر در کشتی زنده هستند.
در ماههای اخیر، چندین کشتی ترکیهای در دریای سیاه هدف حمله قرار گرفتهاند که در پی آن، چندین نفر کشته یا زخمی شدهاند.