به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ۲۵ ایالت آمریکا در کنترل دموکرات‌ها در شکایتی از دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور اعلام کردند که اعمال دور جدید از تعرفه‌ها بر کالا‌های ۶۰ شریک تجاری فراتر از اختیارات قانونی او برای وضع مالیات بر واردات است.

این شکایت در دادگاه تجارت بین‌الملل آمریکا در نیویورک و از سوی ایالت‌هایی ماننده اورگان و نیویورک ثبت شده است که همگی فرمانداران یا دادستان‌های کل دموکرات دارند.

دن ریفیلد دادستان کل اورگان دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: با وجود شکست در هر گام، ترامپ بار دیگر در تلاش است تا هرج و مرج بیشتری را بر خانواده‌های کارگر و مشاغل خانگی اورگان تحمیل کند.

کوش دسای سخنگوی کاخ سفید مدعی شد که این تعرفه‌ها پاسخی مناسب و قانونی به شیوه‌های تجاری ناعادلانه در سایر کشور‌ها است.

دولت ترامپ ۲۴ ژوئیه (دوم مرداد) تعرفه‌های جدید ۱۰ و ۱۲.۵ درصدی را بر ۶۰ شریک تجاری خود از جمله اتحادیه اروپا وضع کرد. آمریکا این شرکا را به اقدام نکردن کافی برای توقف صادرات کالا‌های تولید شده با کار اجباری متهم کرد. این تعرفه‌ها زمانی اعمال شدند که تعرفه جهانی ۱۰ درصدی قبلی منقضی شد.

پیشتر مشاغل کوچک دو شکایت علیه تعرفه‌های ترامپ ارائه کرده بودند. در شکایت تازه ایالت‌ها استدلال شده است که دولت ترامپ از «کار اجباری» به عنوان بهانه‌ای برای اعمال مجدد تعرفه‌هایی استفاده کرده است که قبلا در دادگاه غیرقانونی اعلام شده بودند.

این ایالت‌ها گفتند که وضع تعرفه گسترده بر واردات هیچ کاری برای رفع مشکلات واقعی کار اجباری در سراسر جهان انجام نخواهد داد.