به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جهت اعزام به رقابت‌های جهانی با شرکت ۲۰۶ کشتی‌گیر پیشکسوت از ۳۱ استان سراسر کشور به میزبانی سالن کشتی شهید بابایی قزوین برگزار شد.

تیم کردستان با کسب ۶ مدال طلا و ۳ مدال برنز در مجموع با ۹ مدال رنگارنگ به کار خود در این مسابقات پایان داد.

مسابقات کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی کشور اردن برگزار خواهد شد.