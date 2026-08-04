کسب جایگاه سوم لیگ کشتی آزاد جوانان کشور
تیم استان کردستان عنوان سوم لیگ کشتی آزاد جوانان بسیج کشور را بدست آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رقابتهای لیگ کشتی آزاد جوانان بسیج کشور به مدت سه روز با حضور هشت تیم برتر کشور در شهرستان رامسر برگزار شد.
در پایان این مسابقات تیم مازندران بر سکوی نخست ایستاد، البرز نایبقهرمان شد.
تیم کشتی آزاد کردستان نیز با سرمربیگری حسین ضیایی، مربیگری علی صالحی و حمید عبدالملکی و سرپرستی میعاد حیدری سکوی سوم این رقابتها ایستاد.
رقابتهای لیگ کشتی آزاد جوانان بسیج کشور به یاد شهدای سرافراز جنگ رمضان و در گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شد.